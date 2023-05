Knapp 5 Stonne war d'Landepist um Findel gespaart. Vill Passagéier kruten de Fluch annuléiert.

Anerer konnten net zu Lëtzebuerg landen a goufen op aner Fluchhäfen ëmgeleet. Trotz de villen Annulatiounen ass alles zimmlech roueg verlaf, och wann ee vill midd an enttäuschte Gesichter gesinn huet. Ganz vill Leit hunn allerdéngs kritiséiert, datt ee vun de jeeweilege Fluchgesellschaften nëmme wéineg Informatioune krut, wéi et viru géif goen. Anerer hu kritiséiert, datt ee keng Hoteller méi fënnt. Rëm anerer hunn d'Situatioun mat Humor geholl.

Mam Bus zréck op Lëtzebuerg

Em Mëtternuecht sinn och eng Partie Busser um Findel ukomm, ënnert anerem mat Passagéier, déi zu Bréissel gelant sinn. Vill midd an zum Deel erliichtert Gesichter huet ee gesinn. Eng Maschinn, déi vun Zürech komm ass, wier kuerz virun der Landung zu Lëtzebuerg, ëmmer nees am Krees gedréint, bis d'Passagéier gesot kruten, de Vol géif ëmgeleet ginn op Bréissel. Vun do aus goung et mam Bus zréck an de Grand-Duché. Eng Fra sot RTL géintiwwer, datt d'Organisatioun relativ gutt ofgelaf wier.