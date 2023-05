Knapp 3.800 Kandidate sinn ageschriwwen: 2.150 jonk Fraen, an 1.640 jonk Männer.

Am General si gutt 2.000 Schüler fir d'Examen ageschriwwen, am Klassik ronn 1.700. Dobäi kommen 11 Schüler, déi hir Première an Owescoursë maachen.

Méi wéi 1.500 Enseignante verbesseren dat Ganzt an 245 Examenskommissiounen. D’lescht Joer louch den Taux de réussite bei 83%.