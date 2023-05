Déi 12 Joer al Celyha Hicks gëtt zanter dem 7. Mee 14 Auer Mëttes vermësst. Alleguer d'Informatioune si fir de Policekommissariat vun Dikrech/Veianen.

Déi vermësste Persoun ass tëscht 1.40 an 1.50 Meter grouss, huet eng donkel Hautfaarf an ass dënn gebaut. Si huet schwaarz, gekrauselt Hoer an e Schéinheetsfleck am Gesiicht.

Si schwätzt Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch.

Wéi si fir d'lescht gesi gouf, hat si eng rout Jackett, eng rout Box vun Adidas a wäiss Schong un.

Si gouf fir d'lescht am Raum Péiteng gesinn.

Wien Informatiounen iwwert déi vermësste Persoun huet, ass gebieden, sech beim Service vun der Police Judiciaire fir d'Protection de la Jeunesse a sexuell Strofdoten am Policekommissariat Dikrech/Veianen ze mellen. Dat op der Telefonsnummer 244 602 249.