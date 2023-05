Nom Journal um 20 Auer sti sech d'Co-Spëtzekandidatin vun der DP an de Spëtzekandidat vun der CSV an engem Face-à-Face géintiwwer.

Si ass mat Ënnerbriechung nobäi 3 Joerzéngte laang Buergermeeschtesch an hir Partei bestëmmt Geschécker vun der Haaptstad zanter iwwer engem hallwe Joerhonnert. D’ DP wëll natierlech hir Héichbuerg halen an d’ Lydie Polfer trëtt an enger Co-Spëtzekandidatur un, fir weider 6 Joer Vertraue vun de Bierger ze kréien.

Hire Koalitiounspartner an éischte Schäffe vun der Stad Lëtzebuerg ass eleng Spëtzekandidat vu senger Partei CSV. Kann de Serge Wilmes d’Lydie Polfer um Knuedler beiewen, wat ënnerscheet béid Kandidate. wéi wäit grenze si sech vuneneen of, mënschlech an inhaltlech oder deit lo schonn alles op eng weider DP-CSV Koalitioun an der Stad Lëtzebuerg hin?