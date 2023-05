Fir d’Occasioun ass samschdesmoies eng grouss Zeremonie op der Place de la Constitution an der Uewerstad.

Mat enger Ried vum Premier Xavier Bettel. Mat dobäi sinn och déi groussherzoglech Koppel an d’Vertrieder vun den Institutiounen a vun der Stad Lëtzebuerg. No der offizieller Zeremonie kann och de Public Blummen bei der Gëlle Fra néierleeën an eng Ausstellung vu Fotoe kucken.

D'Statue, déi de Claus Cito entworf huet, erënnert un d'Lëtzebuerger, déi am Éischte Weltkrich, am spuenesche Biergerkrich, am Zweete Weltkrich an am Koreakrich gekämpft hunn.

Dat offiziellt Schreiwes

Cérémonie commémorative à l'occasion du centenaire de l'inauguration du monument du Souvenir (Gëlle Fra) (27.05.2023)

Communiqué par : Service de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale / Ville de Luxembourg

À l'occasion du 100e anniversaire de l'inauguration du monument du Souvenir (Gëlle Fra), une cérémonie commémorative aura lieu à Luxembourg-Ville le 27 mai 2023.

Inauguré le 27 mai 1923, le monument est dédié au souvenir des Luxembourgeois qui ont combattu dans les deux Guerres mondiales, la Guerre de Corée, et aux volontaires des brigades internationales de la Guerre d'Espagne.

La sculpture qui orne le monument est l'œuvre du sculpteur luxembourgeois Claus Cito (1882-1965). Plus qu'un simple monument centenaire, la Gëlle Fra est devenue au fil des décennies un symbole de liberté et de cohésion pour le pays et ses habitants.

À leur arrivée à la place de la Constitution, LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse seront accueillies au pied du monument du Souvenir par le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Lydie Polfer, le chef d'état-major de l'armée, le général Steve Thull, et par le directeur de la police grand-ducale, Philippe Schrantz.

Après un discours du Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse déposeront une couronne de fleurs devant le monument, suivis par le président de la Chambre des députés, le Premier ministre et le bourgmestre de la Ville de Luxembourg qui déposeront chacun à leur tour une fleur au pied de la Gëlle Fra.

Par la suite, le couple grand-ducal aura l'occasion de visiter l'exposition de photos mise en place pour l'occasion autour du monument et qui retrace l'histoire centenaire de la Gëlle Fra, de son inauguration en 1923 jusqu'à nos jours.