En vue vun de Gemengewalen, koum et zu Miersch zu engem Mëssel bei der Bréifwal.

Wéi um Internetsitte vun der Zentrumsgemeng ze liesen ass, wier en administrative Feeler beim Apake vun den Enveloppë geschitt. Et gouf vergiess, déi brong Enveloppe, an déi e Walziedel soll drakommen, mat ze verschécken. Dës gëtt bannent den nächsten 2 Deeg nogeschéckt.

Déi brong Enveloppe mam Walziedel dran soll dann an déi giel Enveloppe kommen, an dann eréischt zeréckgeschéckt ginn.

Bei Froen soll ee sech beim Mierscher Populatiounsbüro mellen.