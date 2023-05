Géint 18.50 Auer en Dënschdeg den Owend gouf zu Steeën e Cyclist ugestouss a blesséiert.

Wéi de CGDIS mellt, waren d'Ambulanz aus der Nordstad an de Samu vun Ettelbréck op der Plaz.

Scho géint 16.50 Auer hate sech zu Gréiwemaacher 2 Autoen ze pake kritt. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. D'Ambulanz vu Mäertert war hei am Asaz.

2 Blesséierter gouf et dann, wéi um 17.12 Auer 2 Autoen an der Keiwelbaach 2 Autoen aneneegerannt waren. D'Ambulanzen aus der Fiels an aus der Nordstad waren hei op der Plaz.