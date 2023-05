En Donneschdeg am fréien Owend ass zu Bouneweg eng Skulptur ageweit ginn, déi 60 Joer Frëndschaft tëscht Lëtzebuerg an dem Cap Vert symboliséiert.

Déi kapverdianesch Presidentekoppel war jo déi lescht dräi Deeg iwwer op offizieller Visitt, an eben dono och zu Bouneweg derbäi. D'Fra vum President hat kuerz no der Zeremonie e Malaise, si gouf an d’Spidol ageliwwert. No enger kuerzer Kontroll hätt si dëst awer nees kënnen verloossen.