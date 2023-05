Kuerz virun 9 Auer e Méindeg den Owend war e Motocyclist an der Avenue Franz Clement zu Munneref an e Blummebac gerannt a gouf dobäi uerg blesséiert.

D'Secouriste vu Munneref, Uespelt a Beetebuerg waren am Asaz, grad wéi och de Samu an den Helikopter vun der Air Rescue, deen de Blesséierte schliisslech an d'Spidol transportéiert huet.

Iwwerdeems mellt de CGDIS 2 weider Accidenter mat insgesamt 3 Blesséierten.

Géint 17.50 Auer e Méindeg den Owend goufen zwou Persoune blesséiert, wéi sech op der A1 2 Autoen ze pake kruten. D'Ambulanz vu Réimech an d'Secouriste vun Uespelt, Fréiseng a Munneref waren op der Plaz.

Eng Stonn méi spéit waren dann op der N7 zu Maarnech 2 Autoen aneneegerannt. D'Secouriste vu Clierf hu sech hei ëm eng blesséiert Persoun gekëmmert.