De Weltdag géint den Tubak gouf 1987 vun der Weltgesondheetsorganisatioun an d'Liewe geruff, an de Sujet ass haut nach aktuell.

Vun de ronn 8 Milliarde Mënschen op der Welt, fëmmen nämlech ronn 12 Prozent. Bei deenen, déi méi al ewéi 15 Joer sinn, fëmmen der ronn 20 Prozent. Sou op d'mannst d'Aschätzung vun der WHO.

Obwuel den Tubakskonsum weltwäit zeréckgeet, klëmmt en op verschiddene Plazen. Dat zum Beispill besonnesch a China an an Asien. Dëst obwuel den Tubak un éischter Stell steet vun de Krankheetsausléiser, déi ee kéint evitéieren, steet.

All 4 Sekonnen stierft eng Persoun un de Suitte vum Fëmmen.

Hei zu Lëtzebuerg hëlt den Undeel u Fëmmerten nees zou, virun allem ënnert de Jonken. 37% vun den Awunner am Alter tëscht 18 a 34 Joer fëmme méi oder manner reegelméisseg. E-Zigretten hunn och u Beléiftheet gewonnen. Do huet sech d'Zuel vun den Notzer an de leschte Jore bal verduebelt.

Enn Abrëll gouf jo am Regierungsrot decidéiert, dass de Präis vun den Zigaretten ëm 20 Cent pro Pak klamme soll.