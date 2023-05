Esou beschreift d'Uni Lëtzebuerg dat, wat enger Ekipp vu lëtzebuergeschen a japanesche Fuerscher gelongen ass.

An engem Schreiwes vun der Uni, gëtt erkläert, dass et der gemeinsamer wëssenschaftlecher Ekipp gelongen wier, ze beleeën, dass sech krankhaft Forme vun engem gewëssene Protein am Blutt, bei der Parkinson-Diagnos notzen loossen.

Vereinfacht ausgedréckt : Parkinson soll sech via en einfachen Blutt-Test kënnen noweisen loossen.

Bis ewell ass dat e relativ laangen an opwännege klinesche Prozess. Déi entspriechend Etüd gouf viru Kuerzem och am Fach-Magasinn "Nature Medecine" publizéiert.