Kuerz virun 19 Auer e Samschdeg den Owend koum et tëscht Lëlz an Eschduerf zu engem trageschen Accident.

An Automobilist war an enger Lénkskéier vu senger Spuer ofkomm, huet riets d'Leitplanken touchéiert an ass doropshin a e Bam gerannt. Vun de 5 Passagéier goufen der 4 liicht blesséiert. E Jong vu 14 Joer ass nach op der Plaz u senge schwéiere Blessuren gestuerwen.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Déi Blesséiert goufen vun se Secouriste versuergt a koumen fir eng Kontroll an d'Spidol. D'Streck war fir den Asaz gespaart.

Op Uerder vum Parquet ënnersicht de Miess- an Erkennungsdéngscht déi genee Ursaach vum trageschen Accident.

De CGDIS mellt, dass de Rettungshelikopter hei och am Asaz war.