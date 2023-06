Niewent den 2 déidlechen Accidenter, déi et e Sonndeg ze melle gouf, mellt de CGDIS awer och eng ganz Partie weider Accidenter mat Blesséierten.

Tëscht dem Vesquenhaff an Déifferdéng waren en Auto an e Moto anenee gerannt. Dat war um 10 vir 8 e Samschdeg den Owend. De SAMU vun Esch gouf geruff. Zwee Blesséierter goufen hei gemellt.

Méi fréi am Owend um 20 op 6 war e Motard tëscht der Giewelsmillen an Buerschent gefall an hat sech wéi gedoen.

An der Nuecht op e Sonndeg, méi genee um 20 op 2 gouf et en Accident op der Saarautobunn tëscht Munneref an dem Tunnel Markusbierg. Hei goufen zwou Persounen verwonnt.

E puer Minutten drop war en Auto am Rollengergronn an der Stad bäi gaangen. Ee Blesséierten.

D'selwecht vum véierel vir 3 e Sonndeg de Moien. En Auto war zu Déierbech op d'Kopp geroden.