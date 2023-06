De CGDIS mellt e Kichebrand, e Sonndeg géint 21.30 Auer zu Äischen.

D’Pompjeeë vu Mamer, Habscht a Stengefort waren am Asaz. Et blouf beim Materialschued.

Ee Blesséierten gouf et kuerz virdrun um Vezquenhaff, wou en Auto an de Gruef gaange war.

Duerch dat waarmt an dréchent Wieder aus de leschten Deeg klëmmt dann d’Bëschbrand-Gefor och weider. E Sonndeg am fréien Owend huet zu Schlënnermanescht effektiv schonn eng Wiss an Gehecks gebrannt. D’Pompjeeë vu Buerschent, Housen aus aus dem Kiischpelt hu geläscht.