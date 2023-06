D'Fra gouf fir d'Lescht géint 9 Auer e Méindeg de Moien zu Ettelbréck gesinn.

Si schwätzt Franséisch an ass tëscht 1.70 Meter an 1.80 Meter grouss a kräfteg gebaut. Wéi si fir d'lescht gesi gouf hat si en donkelbloe Pullover, eng schwaarz Box an Turnschong un.

Si kéint sech den Ament an der Belsch ophalen.

Wien Informatiounen iwwert déi vermësste Persoun huet ass gebieden, sech beim Policekommissariat vun Ettelbréck ze mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer 244 84 1000 oder per Mail.