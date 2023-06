Am November 2022 hat d'Stad Lëtzebuerg den Europäesche Concours fir de Reamenagement vum Site Mansfeld lancéiert.

En Dënschdeg huet d'Stad Lëtzebuerg fënnef Projete virgestallt, déi fir déi zweet Phas vum Concours ronderëm de Reamenagement vum Park a Schlass Mansfeld consideréiert goufen. Vun dëse sinn der zwee zeréckbehale ginn, déi de Jury am meeschten iwwerzeegt hunn.

Am Kader vun enger Expo um Site, déi vum 6. bis de 16. Juni ofgehale gëtt, sinn d'Awunner an aner Interesséierter elo an engem nächste Schratt invitéiert, hiren Avis iwwert déi zwee Projeten "Logis Mansfeld" (Kaell Architecte) an "Renaissance de Mansfeld" (Urban Agency + Binario Architectes) ofzeginn. Dëse Feedback soll dann an d'Decisioun mat afléissen.

De Site Mansfeld huet säin Numm vum Grof Pierre-Ernest de Mansfeld (1517 - 1604), deen um Terrain säi Schlass mam Numm "La Fontaine" erriicht huet. Iwwer déi nächst Jorhonnerter ass d'Schlass ëmmer méi opgedeelt ginn a verfall.