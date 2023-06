Zanter e Mëttwoch um 14 Auer gëtt de Mann, dee medezinesch betreit gëtt, vermësst.

Hien huet krauseleg kuerz Hoer, e Vollbaart an ass ronn 1,60 Meter grouss. Wéi hie verschwonnen ass, hat hien eng Joggingsbox an eng Jackett un, béides donkel. Weider eng schwaarz Kap an e Rucksack. Wéi d'Police weider schreift, kéint hie sech entweder zu Esch/Uelzecht oder zu Hollerech ophalen.

All d'Indicë si fir d'Police vun Ettelbréck um 244 84 1000 oder per E-Mail op police.ettelbruck@police.etat.lu