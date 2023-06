Dat dréchent Wieder léisst d’Gefor vu Bësch- a Vegetatiounsbränn klammen.

An der Stad am Rollengergronn Direktioun Briddel hunn déi Stater Pompjeeë en Donneschdeg Owend e Lagerfeier am Bësch misse kontrolléieren.

Zu Käerjeng hat et kuerz no 18 Auer an enger Wiss gebrannt.