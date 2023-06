De Poste vum Buergermeeschter gëtt nom 11. Juni vum Luc Recken besat. Éischte Schäffen gëtt de Paul Maréchal, zweeten d'Christiane Pauly.

No der éischter Hallschent vun der Legislaturperiod, bis Fréijoer 2026 also, geet de Buergermeeschterposten un de Paul Maréchal an de Luc Recken gëtt éischte Schäffen.