Wéi e CGDIS mellt, krut e Samschdeg den Owend géint 19h45 Auer en Auto e Moto an der Keeler Strooss ze paken.

En Hei gouf eng Persoun blesséiert. Méi Detailer sinn net gewosst.

Dann huet et dräi Mol uechtert d'Land gebrannt.

An der Stad stoung kuerz viurn 17h.30 Auer eng Poubelle um Boulevard Royal a Flamen, zu Schieren huet ëm déi selwecht Zäit eng Kiche gebrannt an zu Bommel Um Leitzerknäppchen waren et Offäll.