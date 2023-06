Zanter e Sonndeg de Mëtteg 12.30 Auer gëtt déi 74 Joer al Elisabet Meyrath vum Houwald vermësst.

D'Elisabet Meyrath huet eng wäiss Blus un, eng liicht giel Box, schwaarz Dammeschong mat engem klengen Tallek an ee wäissen Hutt. Um lénken Ouer dréit si een Hörapparat a si huet ee Brëll un.

All néideg Informatioune si fir d'Police aus der Stad ënnert der Nummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.