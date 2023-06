Zanter 14.50 Auer e Sonndeg gëtt déi 67 Joer al Paulette Josephine Hüter aus der Stad vermësst.

D'Paulette Josephine Hüter ass 1,60 bis 1,70 Meter grouss, korpulent, huet gefierften, schëllerlaang Hoer, brong Haut an huet e schwaarzen T-Shirt u mat dräi ägyptesche Gëttinnen drop.

All d'Informatioune si fir d'Police aus der Stad ënnert der Nummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.