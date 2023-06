D'LSAP ass de klore Gewënner zu Stengefort an Déifferdeng. D'CSV feiert eng Victoire zu Mamer. Déi Gréng mussen deelweis grouss Verloschter astiechen.

Déi éischt definitiv Resultater vun enger Proporzgemeng aus dem Walbezierk Süden koume vu Stengefort. Hei konnt d'LSAP 2 Sëtz dobäi gewannen a sech mat insgesamt 7 vun 11 Sëtz déi absolut Majoritéit sécheren. Dem Samy Wagner vun de Stengeforter Sozialisten no hätt hie selwer net mat esou engem Resultat gerechent. Ma et hätt een déi lescht Legislaturperiod eng gerecht Politik gemaach a vill op Biergerbedeelegung an Inhalter gesat. Dat hätt wuel den Ënnerscheed gemaach.

Zu Mamer war dann d'CSV de klore Walgewënner. D'Partei vum Buergermeeschter Gilles Roth gewënnt ee Sëtz dobäi a kënnt elo op 7 Sëtz am Gemengerot. Wéi de Gilles Roth um RTL-Mikro erkläert huet, hätt d'Koalitioun mat der LSAP e gudde Bilan virzeweisen a wier dowéinst vum Wieler confirméiert ginn. Dat huet och d'Francine Closner vun der LSAP esou gesinn. Fir d'LSAP wier et iwwerdeems gutt, dass een elo erëm déi zweetstäerkste Kraaft zu Mamer wier.

Zu Déifferdeng hat sech scho fréi eng däitlech Victoire vun der LSAP ugedeit. Um Enn gewënnt d'LSAP hei 2 Sëtz bäi. Hiere Spëtzekandidat Guy Altmeisch huet schonn um fréie Sonndegowend vun enger grousser Victoire fir d'Déifferdenger Sozialiste geschwat. Dem CSV-Schäffen Tom Ulveling no hätt een natierlech gehofft, stäerkste Kraaft ze ginn. Ma et wier een zefridden domadder, 1 Sëtz dobäi kritt ze hunn an et kéint ee mam Resultat liewen.

Dem Guy Altmeisch no wier et elo un der LSAP fir mat deenen anere Parteien iwwer eng méiglech Koalitioun ze schwätzen.

De grousse Verléierer vun de Walen zu Déifferdeng sinn dann déi Gréng. Si kréie knapp 22 Prozent manner Stëmmen ewéi nach 2017. Dat bedeit e Verloscht vu 4 Sëtz am Gemengerot. Domat falen déi Gréng hannert d'DP zeréck, déi 1 Sëtz bäikréien. Dem Laura Pregno no hätten eng Partie Facteuren zum Stëmmeverloscht bäigedroen. D'Affär Gaardenhaischen an de Wiessel um Buergermeeschterposten hätte sécher eng Roll gespillt.

Zu Esch-Uelzecht, der gréisster Gemeng aus dem Süde war et iwwerdeems enorm spannend. Um Enn konnt d'LSAP sech mat 57.719 Stëmme ganz knapp virun der CSV duerchsetzen. Déi Chrëschtsozial kommen zu Esch op 57.638 Wieler.

Eng kloer Affär war et dann zu Rëmeleng. Hei wannen d'Sozialisten 1 Sëtz bäi a kréien déi absolut Majoritéit zeréck, déi si 2017 verluer hunn. De Rëmelenger Buergermeeschter Henri Haine weist sech dann och deementspriechend zefridden.