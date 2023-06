Am Norde ginn et direkt eng Rei Iwwerraschungen. Am kuerzen Iwwerbléck e puer Resultater aus der Regioun.

Zu Dikrech verléiert d'LSAP 2 Sëtz an 10 Prozent vun de Stëmmen. Domat verléiert déi fréier rout Héichbuerg d’Majoritéit. D'CSV huet wéi d’LSAP 37 Prozent vun de Stëmme kritt. Béid Parteien hunn elo 5 Sëtz.

Grousse Changement zu Ettelbréck

D’LSAP gëtt zu Ettelbréck déi stäerkste Partei. Mat bal 36 Prozent vun de Stëmmen, iwwerhëlt si elo d’CSV vum aktuelle Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf.

Wolz a Wëntger

Zu Wolz huet d'LSAP ronderëm hire Buergermeeschter Frank Arndt ee Sëtz verluer. D'CSV gewënnt liicht bäi, an domat hu béid Parteien elo jeeweils 5 Sëtzer.

De President vun der LSAP-Sektioun Michael Schenk reagéiert op d'Walresultat Dem Michael Schenk no misst een d'Resultat vun de Walen esou akzeptéieren wéi et ass. D'LSAP huet an der Ardennestad ee Sëtz verluer.

De Maurice Müller vun der DP reagéiert op dat gutt Walresultat zu Wolz. Et wier een de klore Walgewënner. Dobäi hätt ee virun allem als Team gewonnen.

Zu Wëntger, der flächeméisseg gréisster Gemeng am Land, bleift d’CSV stäerkst Kraaft.

An der neier Proporz-Gemeng Réiden gewënnt den Tom Faber. Op Plaz zwee kënnt den aktuelle Buergermeeschter Henri Gerekens, virum Danielle Arendt ép. Simon. Dräi Biergerlëschte waren zu Réiden ugetrueden an et koum am Virfeld zu zimmlech Diskussiounen, nodeems d'Lëscht "Réiden 23" de Wope vun der Gemeng Réiden am Walkampf benotzt hat... eppes war een awer net däerf. Just d'Gemeng däerf de Wopen notzen.

Och ëm d'Persoun Tom Faber gouf et vill Diskussiounen am Gemengerot. Hien hat sech aus dem Schäfferot ausgegrenzt gefillt. Den Henri Gerekens hat dorop gekontert, dass en einfach méi dacks hätt sollen an d'Sëtzunge kommen.

Elo ass den Tom Faber Beschgewielten zu Réiden... deemno dierft et hei och an Zukunft animéiert Diskussioune ginn.