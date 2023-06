E Méindeg de Moien no den Neiegkeete vun 8 Auer ass eng live Table ronde um Radio mat Vertrieder vun den eenzele Parteien.

Wat bedeiten all déi Resultater vun de Gemengewalen? Wat soen se aus, am Virfeld vun de Chamberwalen am Oktober?

Mir diskutéieren dat de Méindeg de Moie live an enger grousser Ronn mat Responsabele vun de verschiddene Parteien.

An de Studio invitéiert sinn:

Carole Hartmann (DP-Generalsekretärin)

Claude Wiseler (CSV-Co-President)

Francine Closener LSAP-Co-Presidentin)

Djuna Bernard (Co-Presidentin déi Gréng)

Fred Keup (ADR-President)

Marc Goergen (Coordinateur Piraten)

Carole Thoma (Co-Spriecherin déi Lénk)

Marc Ruppert (President Fokus)

D'Table ronde um Radio fänkt no den Neiegkeete vun 8 Auer un an dauert bis 9.

LIVESTREAM Radio