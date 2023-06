Um 10.30 e Méindeg de Moien gëtt an der Chamber d'Petitioun mat der Nummer 2519 debattéiert, déi vu 5.044 Leit ënnerschriwwe gouf.

D'Petitioun fuerdert en Enn vun der Klappjuegd. Et wier reegelrecht Folter fir d'Bësch-Déieren, heescht et an der Argumentatioun vum Petitionär. D'Wuel vum Béischt an d’Sécherheet vun de Leit, déi an de Bësch spadséiere ginn, sollten am Vierdergrond stoen.

E Mëttwoch de Mëtte gëtt dann den Aktivitéite-Rapport vun der Ombudsmann Claudia Monti an der Plenière debattéiert, grad ewéi eng Modernisatioun vun der Zuchstreck Stad-Ëlwen fir knapp 60 Milliounen € an eng Modernisatioun vun der CFL-Gare zu Beetebuerg fir iwwer 100 Milliounen €.

E weidere Projet de loi gesäit dann eng Reegelung vun de Servicer vu Spezial-Transporter fir Schoulen, Formatiounen, oder vu Leit mat engem Handicap oder mat spezifesche Besoine fir.

Meeschtens ginn dofir Mini-Bussen agesat, mä och Mol méi grouss Busser. 211 Milliounen sinn dofir virgesinn iwwert en Zäitraum vu 4 Joer.