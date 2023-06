De CGDIS mellt zwee Blesséierter um Mëttwochowend. Dat zu Monnerech an der Rue du Cimetière an an der Stad um Boulevard Robert Schuman.

Kuerz no 18 Auer e Mëttwoch sinn e Cyclist an en Trakter an der Rue du Cimetière zu Monnerech net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert a vum Samu vun Esch versuergt. Och op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Monnerech an d'Ambulanciere vum SaDiff.

D'Rettungsdéngschter aus der Stad goufe géint 19.20 Auer op de Boulevard Robert Schuman geruff, nodeems hei e Motocyclist mat sengem Gefier gefall war. Eng Persoun gouf verwonnt.

Iwwerdeems hat et op e puer Plazen uechter d'Land gebrannt. Zu Schëffleng gouf et géint 18 Auer e Feier op engem Feld an der Rue d'Anvers an der Stad hat Holz feier gefaangen an um Boulevard de Verdun stoung eng mobil Toilette a Brand.