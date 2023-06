En Dënschdeg den Owend war e Mann an der Areler Strooss zu Miersch kierperlech attackéiert ginn.

Am Kader vun den Ermëttlunge konnt d'Police 2 presuméiert Täter identifizéieren. Bei enger Perquisitioun op der Adress vun engem vun de Verdächtegen goufen 21 Gramm Haschisch an eng Spillkonsol, déi dem Affer, éischten Informatiounen no, geklaut gouf, séchergestallt ginn.

Béid Verdächteg goufen op Uerder vum Parquet festgeholl.