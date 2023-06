D'Veterinärsinspektioun rifft 2 verschidden Zorte vu Saint-Honorés-Taarte vun der Supermarchéschaîne Cactus zréck.

Vum Réckruff betraff sinn engersäits d'Täertercher, déi als 2 méi kleng Stécker zesummen agepaakt sinn an anerersäits eng méi grouss Taart fir 6 Leit. Déi betraffe Produiten lafen tëscht dem 7. an dem 16. Juni of.

Wéi et am Schreiwes vun der Veterinärsinspektioun heescht, wiere Listerien an den Taarten nogewise ginn. Dës kënne Féiwer, Kappwéi a Mo-Daarm-Entzündungen ausléisen.