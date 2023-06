De Weekend huet mat enger ganzer Partie Accidenter op eise Stroossen ugefaangen.

E Freideg den Owend géint 17:30 Auer huet et op der A6 Richtung Stad geknuppt. Zwee Autoen waren doran verwéckelt, et gouf ee Blesséierten.

Kuerz drop géint 17:50 Auer huet et zu Konter tëscht zwee Gefierer gerabbelt. Och do gouf eng Persoun verwonnt.

Zu Gouschteng si kuerz virun 20 Auer een Auto an e Motto net laanschteneen komm. Och do gouf et ee Blesséierten.

Géint 23 Auer gouf et een Accident tëscht zwee Autoen op der A3 Richtung Lëtzebuerg. Och do gouf eng Persoun verwonnt.

An der Nuecht op e Samschdeg géint 1:15 Auer op der A13 Héicht Fréiseng sinn nach eemol zwee Autoen aneneen gerannt. Och do mellen d‘Rettungsdéngschter ee Blesséierten.