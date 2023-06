Den 112 mëllt eng ganz Partie Blesséierter um Samschdeg den Owend.

Zu Hollerech koume géint 20.15 Auer an der Rue du Bouillon zwee Autoen net laanschteneen an zwou Persoune goufe blesséiert.

Zu Déifferdeng ass géint 19 Auer an der Rue de Soleuvre eng Persoun ugestouss a blesséiert ginn. De Samu an eng Ambulanz waren op der Plaz. Zu Péiteng ass an der Route de Longwy géint 6.20 Auer um Sonndeg de Moien ee weidere Foussgänger ugestouss a blesséiert ginn.

Um CR320 zu Weiler a Richtung Merscheet ass géint 17 Auer ee Motocyclist gefall. De Chauffer gouf blesséiert an ënnert anerem d'Air Rescue war op der Plaz.

Zu Märel koume géint 22:40 Auer ee Motocyclist an een Auto net laanschteneen. Hei gouf de Motoschauffer net blesséiert. Och bei engem Accident tëscht zwee Autoen op der A13 a Richtung Schengen goufen et keng Blesséierter