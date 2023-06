Am Lokale mellt de CGDIS e Feier ëm kuerz no Mëtternuecht.

An der Nuecht op en Dënschdeg sinn d’Bremse vun engem Bus um Findel iwwerhëtzt, deen doropshi Feier gefaangen huet. D’Pompjeeë vum Flughafe kruten d'Feier an de Grëff, ouni datt dobäi ee blesséiert gouf.

Zu Esch missten d'Secouristen wéinst engem Feier an enger Kichen ausrécken. Och hei gouf kee blesséiert.

E gréissere Brand gouf et e Méindeg den Owend dann och nach am däitsche Grenzgebitt am Hafen zu Tréier. An enger Hal niewent der Musel hate gutt 60 Meter-Kibb Metallschrott Feier gefaangen.

Wéinst der staarker Dampentwécklung, gouf d’Populatioun an der Ëmgéigend opgeruff bannen ze bleiwen an d’Fënsteren an d’Dieren zouzeloossen. D’Läschaarbechte vun den Tréierer Pompjeeën hu bis an d’Nuecht era gedauert.