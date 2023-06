Wéi de CGDIS mellt, goufe beim Accident zu Lëpschent en Dënschdeg den Owend kuerz virun 23 Auer zwou Persoune verwonnt.

D'Secouristen aus der Nordstad, vun Housen a vu Buerschent waren am Asaz.

Gerabbelt hat et awer och géint 17.30 Auer zu Hoen. Do hate sech zwee Autoen ze pake kritt. Hei blouf et bei engem Blesséierten.