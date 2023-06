En Dënschdeg huet Unité de la police de la route vu Bartreng an Zesummenaarbecht mat de lokale Verkéiersautoritéiten eng Verkéierskontroll gemaach.

Kontrolléiert goufe virun allem Camionen, déi sech net un d'Iwwerhuelverbuet an de virgeschriwwenen Ofstand gehalen hunn.

Am Ganze goufe 56 Protokoller ausgestallt, dovunner 25, well sech net un d'Iwwerhuelverbuet gehale gouf. Weider goufen och Vitessiwwerschreidungen, d'Benotze vun Handyen an net geséchert Luedunge bestrooft.