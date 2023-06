Wéi de CGDIS mellt, hat et e Mëttwoch den Owend direkt zwee Mol gebrannt.

Géint 17 Auer hat zu Biwer am Neie Wee e Feld gebrannt. Detailer ginn et net, mä déi lokal Pompjeeë goufen vun hire Kolleegen vu Mäertert, Menster, Fluessweiler a Manternach ënnerstëtzt. Dräi Persoune goufen hei verwonnt.

Géint 19.50 Auer war et dann nach e Feier an engem Appartementshaus an der Rue de la Vallée zu Diddeleng. Hei mellt den 112 ee Blesséierten. D'Pompjeëen aus der ganzer Ëmgéigend a souguer aus der Stad ware fir d'Läschaarbechten ugeréckt.