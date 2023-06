Bei enger Kontroll vun der Douane op der franséisch-Lëtzebuerger Grenz hat sech e Chauffer aus dem Stëbs gemaach, en Accident gebaut an hat Droge bei sech.

Bei der Kontroll vun der Lëtzebuerger an der Franséischer Douane huet een Automobilist, deen aus Frankräich koum, sech géint déi franséisch Beamte widdersat an huet sech mat sengem Gefier duerch d'Bascht gemaach. Bei der Course-poursuite koum et dunn zu engem Accident, nodeems de Chauffer mat héijer Vitess iwwert eng rout Luucht gefuer war.

Beim Duerchsiche vum Gefier huet den Drogenhond "Balto" ronn 3,5 Kilogramm Haschisch an enger professioneller Stopp fir Schmuggelwuer am Buedem vum Auto erschnoffelt.

Op Uerder vum Parquet goufen d'Drogen an d'Gefier saiséiert. Den 19 Joer jonke Chauffer, dee kee valabele Permis hat, gouf festgeholl.