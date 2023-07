Um 0.30 Auer ass an der "Avenue du 31 Aout 1942" am Zentrum vu Wolz en Auto an eng Mauer gefuer.

Op der Kräizung mat der Rue Michel Thilges an der Avenue du 31 Aout 1942 huet en Automobilist d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer, huet eng kleng Mauer duerchbrach an ass an e Gitter gerannt. Souwuel de Chauffeur wéi och de Bäifuerer hu misse vun de Rettungsdéngschter behandelt ginn. De 57 Joer ale Fuerer ass awer nach op der Plaz gestuerwen. De Miess- an Erkennungsdéngscht gouf op d'Plaz geruff. Kuerz no 22 Auer e Samschdeg den Owend huet op der Autobunn tëscht Lalleng a Schëffleng en Auto gebrannt. Hei gouf kee verwonnt.