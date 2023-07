Géint 10.45 Auer koum et zu Esch op engem Chantier an der Rue de Liège zu engem Virfall.

E Bagger ass do ëmgefall an zwou Persoune goufe blesséiert. Méi Detailer sinn den Ament net gewosst. Eng Ambulanz an de Samu vun Esch waren op der Plaz.

Zu Bartreng ass iwwerdeems géint 10 Auer ee Cyclist ugestouss a blesséiert ginn. Och hei waren eng Ambulanz an e Samu op der Plaz.

Bei enger Kollisioun tëscht zwee Autoen zu Stroossen gouf géint kuerz virun 11 Auer eng weider Persoun blesséiert. Zu Béiweng gouf et iwwerdeems schonn ëm kuerz viru 6 Auer ee Blesséierten, nodeems een Auto an de Gruef gerode war.