D'Police deelt mat, datt e Camion op der A13 a Richtung Péiteng an der Jonctioun Esch ëmgetippt ass an en Deel vu senger Charge verluer huet.

D'A13 ass a Richtung Péiteng tëscht der Sortie Schëffleng an der Jonctioun Esch (A4) gespaart. Et staut an d'Streck soll evitéiert ginn.

© Domingos Oliveira / RTL

Camion ëmgetippt a Charge verluer