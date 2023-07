Esou war d'Presentatioun vum Programm directeur vun der Landesplanung iwwerschriwwen, dee virun 2 Woche scho vun der Regierung ugeholl gouf.

E Programm, deen an de leschte 5 Joer ënnert anerem mat de Bierger an Experten zesummen erschafft gouf an als Zil huet, manner Buedem ze verbëtzen, iwwert d'Grenzen eraus ze plangen, do ze entwéckelen, wou et Sënn mécht a konkret Instrumenter a Projete mat de Gemengen ze erschaffen. Ënnert anerem sollen d'Leit iwwerall am Land Zougang zu de Service publiquen kréien, méi multifunktional gebaut ginn an och mat de Gemengen iwwert de Grenzen eraus Projeten entwéckelt ginn. De Landesplanungsminister Claude Turmes huet vun enger Optimiséierung geschwat, déi geschéie muss, fir d'Liewensqualitéit zu Lëtzebuerg an an der Grenzregioun ze erhalen, respektiv ze verbesseren.