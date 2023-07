Wisou ass et wichteg, Dokumenter richteg ze archivéieren? Wat mécht en Archivist a wat kann een als Bierger selwer consultéieren?

Dës an aner Froe wollt de Veräin vun de Lëtzebuerger Archiviste wärend dem Archivmount Juni beäntweren. Genee Zuele vun de Visiteure goufen net erhuewen, ma de Veräin zitt allgemeng e positive Bilan. De verstëbsten Image wier net méi adequat.

Verstoen, wéi d’Leit fréier gelieft hunn oder wéi sech eng Stad verännert huet, dat ass nëmme méiglech, well et Dokumenter dozou ginn. Dës weiderhin ze erhalen an zougänglech ze maachen, wier en Deel vum demokratesche Prozess. De Veräin vun de Lëtzebuerger Archiviste wëll déi Aarbecht dowéinst méi no baussen droen, esou d’Corinne Schroeder, Presidentin vum VLA. D’Archivisten hätten eng wichteg Roll, si entscheeden och, ob en Dokument fir d’Zukunft gehale gëtt oder net.

A wann en Dokument gehale gëtt, kann et sinn, dass et nach muss restauréiert ginn. Wärend dem Archivmount Juni goufen dozou och Workshoppen ugebueden, ma net nëmmen. Och Visite-guidéeën oder Konferenze goufen organiséiert. Domadder sollten och déi professionell aus dem Secteur matenee vernetzt ginn.

Eng Zesummenaarbecht, déi ëmmer méi wichteg gëtt, well de Secteur den Ament wiisst. Dat virun allem wéinst dem Archivgesetz vun 2018, dat d’Professionaliséierung promouvéiert. Op ville Plaze géinge professionell Archivisten agestallt ginn, esou d’Corinne Schroeder.

Fir d’Zukunft spillt natierlech d’Digitalisatioun eng wichteg Roll. Ma schonn haut kann ee vill historesch Dokumenter och als Privatpersoun online consultéieren. Dass déi al Pabeieren net ëmmer mussen ausgepaakt ginn, géing och hëllefen, fir se besser ze erhalen.