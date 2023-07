De Kiem kritt eng nei Primärschoul, de Chantier huet scho virun 2 Joer ugefaangen.

Schoulhaff um Kiem - Reportage Claudia Kollwelter

No der Ouschtervakanz ass dowéinst de Schoulhaff zougemaach ginn. D'Alternativ léisst ze wënschen iwwreg an d'Elteren hoffen fir hir Kanner, datt sech do eppes deet. D'Claudia Kollwelter huet mat enger vun de Representante vun den Eltere vun de Schoulkanner geschwat.

Eng betonéiert Fläch mat engem Zonk ronderëm aus Chantiers-Clotûren, respektiv där niddreger wéi se zum Beispill fir den ING-Marathon opgeriicht ginn. Dat war d'Ausgangssituatioun vum neie provisoresche Schoulhaff, déi d'Elteren scho mol veronséchert huet.

"D'Kanner kënnen theoretesch iwwert oder ënnert déi Gelänner klammen a fortlafen.," gëtt 'Elodie Girault ze Bedenken. "Zum Gléck sinn d'Kanner disziplinéiert an d'Léierpersonal maachen hir Aarbecht gutt, fir d'Kanner am Schoulhaff ze halen."

D'Elteren hunn net schlecht gestaunt a gefuerdert, datt eppes méi gemaach gëtt. D'Elodie Girault erkläert, datt dräi Wochen drop sech alt wéinstens bëssen eppes gedoen huet: "Déi puer Backe mat Beemercher, [...] Bänken an kleng Molereien um Buedem an zwee Basketskief."

Wann et reent oder knuppeg waarm ass, hunn d'Kanner keen Ënnerdaach: "D'Kanner aus dem Cycle 1 bleiwen dobannen, wann et reent."

D'Eltere fuerderen, datt sech eppes deet, och wann et just eng Iwwergangsphas ass: "Et ass eng Situatioun, déi op d'mannst bis 2024 dauere wäert an et ass näischt virgesinn, och wann et just temporär Konstruktioune sinn, déi méi acceptabel sinn."

De Quartier vum Kiem ass an de leschten Joren immens gewuess, an d'Schoul ze kléng ginn. Vill Kanner sëtzen dowéinst a Containeren ronderëm d'Haaptgebai. An och de Foyer ass ze kleng ginn, a verschidde Kanner mussen dowéinst all Daach mam Bus an en anere Quartier bruecht ginn. Alles keng ideal Situatiounen, bekloen sech d'Elteren weider a verlaange vun der Stad Lëtzebuerg, datt eppes geschitt.

Den CSV-Schäffe Paul Galles reagéiert e Méindeg am Laf vum Dag op d'Reprochen.