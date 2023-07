An deene leschte Woche ware mat Bléck op den Effectif vun der Police e puer Zuelen am Ëmlaf. De Minister gëtt Feeler zou, ma attackéiert och d'CSV.

Duerch d’Rekrutementscampagne vun Police ass den Effectif an deene lëschten dräi Joer alles an allem vun 2.360 op 3.141 geklommen. Trotz Ofgäng duerch Pensioune sinn deemno 180 vereedegt Polizisten méi am Déngscht, 324 méi Stagiairen, déi nach an der Policeschoul sinn, an den ziville Kader ass ëm 280 Mataarbechter a Mataarbechterinnen opgestockt ginn. Déi Zuelen huet de Policeminister Henri Kox gëscht an der Chamberkommissioun fir bannenzeg Sécherheet virgeluecht.

Dat nodeems en a sengen Äntwerten op parlamentaresch Froe vun der CSV als éischt duerch e Feeler däitlech méi héich Progressiounszuele genannt hat. Enn Juni hat hie geschriwwen, den Effectif vum Police-Kader wier vun 1.728 Mataarbechter a Mataarbechterinnen Ufank 2020 op 3.029 Ufank dëst Joer geklommen, wat ausgesinn hat, wéi wann den Effectif ëm iwwer 1.300 Mataarbechter an d'Luucht gaange wär. Déi Zuelen hat den Henri Kox awer d’lëscht Woch an enger zweeter Äntwert scho korrigéiert.

D’CSV-Vertrieder sinn dann och net zefridde mat den Zuelen. Déi géife weisen, datt de Policeminister net déi richteg Rekrutementspolitik géing maachen.

"Dee Rekrutement huet eppes Klenges bruecht, mee mir si loin vun deenen Zuelen, déi de Minister gär hätt. An dat weist och, datt déi Rekrutmentspolitik net déi richteg ass, déi de Minister zur Zäit mécht", esou den CSV-Deputéierte Léon Gloden. Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar ënnersträicht, "datt zanter 2020 just 180 assermentéiert Polizisten méi um Terrain sinn". Do géifen zwar dann d’Stagiaire dobäikommen, gëtt hien zou. Mee et wier jo net gesot, datt déi all hiren Exame géife packen. An, seet hien dobäi: "Mir fannen einfach net seriéis, wann e Policeminister selwer seng Zuelen net kennt."

Den Henri Kox gëtt d’Feeler zou a seet, hie wier selwer net frou do driwwer gewiescht .



"Et war eng Zuelenzalot. Et sinn Zuele verwiesselt ginn an dat ka mol virkommen. Ech mengen, dat ass jidderengem scho virkomm. Do fält mir keen Zack aus der Kroun, datt doten zouzeginn. Dofir hu mer jo och direkt rektifizéiert."

Hie verdeedegt awer d’Resultat vun de Rekrutementscampagnen. "Mäi Versprieche war, wärend däi Joer all Joers 207 Polizisten ze rekrutéieren." An: "Mir hunn am Ganzen iwwer 600 (Leit) rekrutéiert, fir d’Policeausbildung ze maachen a mir hu gläichzäiteg gesot, datt mer pro Joer 80 Zivilisten astellen. Dee Soll vun den Zivilisten hu mer wäit iwwerschratt." Déi géifen de Poliziste administrativ, mee och spezialiséiert Tâchen, zum Beispill an der Finanzkriminalitéit ofhuelen. Dat wier Deel vun der Strategie gewiescht, "fir déi administrative Entlaaschtung vun de Polizisten kënnen ze maachen. Fir dann och méi eng visibel Presenz vum de Polizisten um Terrain kënnen ze garantéieren."

De Policeminister weist och drop hin, datt d’Ausbildung an der Policeschoul zwee Joer dauert, déi nei assermentéiert Polizisten also déi aus der éischter Rekrutementswell 2021 sinn.

Hie spillt de Ball awer och zréck bei d’CSV, déi laang Joren de Policeminister gestallt huet.

"Vun 2000 bis 2013, dat sinn iwwer 13 Joer, hu mer an der Moyenne 10 Zivilisten agestallt a 44 Polizisten. Dat heescht, dee Manktem, dee mer haut hunn, ass ebe well mer an der Vergaangenheet net massiv rekrutéiert hu par Rapport zu de Pensiounsofgäng."

Well et där dat nächst Joer manner géife ginn, wieren d’Recrutementsefforten vu do u méi spierbar. De Minister plangt awer no de Campagnen vun 2021 bis 2023 dësen Hierscht eng véiert Rekrutementswell.