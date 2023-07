De Franz Fayot an d'Yuriko Backes hunn e Mëttwoch eng Reform vun der Steierbonifikatioun fir Betriber presentéiert.

Betriber, déi sech am digitalen oder ekologesche Beräich nei opstellen, kënnen d'Käschte fir dës Investitiounen an Zukunft mat 18 Prozent vun der Akommessteier ofsetzen. Dat si 6 Prozent méi wéi fir aner Investitiounen. Deemno geet och de Steierkredit fir normal Investitiounen vun 8 op 12 Prozent erop. Dës Mesure war wärend der Tripartite am Hierscht zejoert am Solidaritéitspak 2.0 festgehale ginn. Den entspriechende Gesetzesprojet gëtt elo op den Instanzewee bruecht. Bei dëser Mesure geet et awer nëmmen ëm strukturell Verännerunge vun de Betriber, wéi de Wirtschaftsminister Franz Fayot betount.

De Wirtschaftsminister Franz Fayot

Nieft de Käschte fir d'Investitioun selwer kënne vum Steierjoer 2024 un och d'Fraisen ofgesat ginn, déi duerch d'Investitiounen ufalen. Dozou gehéieren zum Beispill d'Fraise fir déi néideg Formatioun vun de Mataarbechter. Dëst wier e Paradigmewiessel an deem Beräich, esou d'Finanzministesch Yuriko Backes. Ma d'Demande vun de Betriber wier grouss gewiescht, fir hinnen och bei den Depensen, déi bei esou enger Transformatioun opkommen, ënnert d'Äerm ze gräifen. De Gesetzesprojet wäert eréischt am Hierscht kënnen an der Chamber gestëmmt ginn.