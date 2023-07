Fir de ganze Finanzsecteur soll een e Plang opstellen, wéi dee sech kéint mam 1,5 Grad-Zil vum Paräisser Klimaofkommes alignéieren, fuerdert Greenpeace

Eng eegen Etüd hätt nämlech gewisen, dass vun den 100 ënnersichte Fongen déi Meescht op enger Trajectoire vu plus 4 bis plus 6 Grad géingen investéieren. Ausserdeem bräicht een eng kloer Definitioun, wat als grénge Fong gëllen dierf an och do misst sech obligatoresch un d'Paräisser Klimaofkommes gehale ginn.

Da missten d'Banken, wa se e Kredit verginn, och kontrolléieren, dass mat deene Sue keng Mënscherechtsverletzunge finanzéiert ginn. Dat wier duerchaus méiglech an dat misst och iwwert déi ganz Dauer vun der Kreditlafzäit geschéien - net just zu deem Moment, wou de Kontrakt ënnerschriwwe gëtt.

Als falscht Signal gesinn d'ONGen och dat rezent annoncéiert Erofsetze vun der Taxe d'Abonnement, also der Taxe, déi Fongen hei zu Lëtzebuerg bezuelen.

Dat sinn tëscht 0,05 an 0,01 Prozent vun den Avoiren, respektiv iwwerhaapt keng Taxe, jee nodeems ob an zu wéi engen Deeler de Fong als ëmweltfrëndlech aklasséiert ass oder net. Et fuerdert een, déi Taxe nëmmen dann erofzesetzen, wann de Fong wierklech zu 100% ëmweltfrëndlech ass, an net wéi dat aktuell de Fall ass, wa beispillsweis just ee Brochdeel vun den Investissementer gréng ass.

