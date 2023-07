Zil vun der Hausse vum Alter vun der Schoulflicht vu 16 op 18 Joer wier et, den Decrochage scolaire gebremst ze kréien.

Dat entspriechend Gesetz gouf en Donneschdeg de Moien an der Chamber gestëmmt, allerdéngs just vun de Majoritéitsparteien.

D’Schoulflicht bis 18 Joer wäert eréischt vum 1. September 2026 un a Kraaft trieden a soll ënnert anerem och eng alternativ Offer bidde fir déi Schüler, déi aus ënnerschiddleche Grënn net méi an d’Schoul wëlle goen. D’Kontroll dovu wäert an Zukunft net méi vun de Gemengen, mee vum Ministère gemaach ginn.

D'Oppositiounsparteien hunn ënnert anerem kritiséiert, datt et kee positiven Avis zum Text gouf, an datt ee mat dësem neie Gesetz net forcement den Decrochage scolaire bekämpft kritt an ee scho vill éischter an de Schoulen usetze misst.