Nodeems d'Personaldelegatioun vum TICE matgedeelt huet, datt d'Konventioun mam Staat net méi verlängert géing ginn, huet de Mobilitéitsminister reagéiert.

Beim ëffentleche Bus-Reseau TICE am Süde vum Land mussen d’Employéeë sech "keng Suergen maachen". Dat huet de Mobilitéitsminister an engem Communiqué en Donneschdeg de Moien deklaréiert. Dat nodeems d’Personaldelegatioun vum TICE op den Online-Reseaue matgedeelt huet, datt d'Konventioun tëscht dem Staat an dem TICE no 2024 net méi géing verlängert ginn a Buslinnen – an deemno Plazen - géingen ofgebaut ginn.

De grénge Minister seet am Géigendeel misst d’Offer vu Busser am Süde vum Land an iwwert d’Grenzen eraus déi nächst Jore massiv ausgebaut ginn. Den Analyse vum nationale Mobilitéitsplang 2035 no missten d’CFL, den RGTR, Luxtram an den TICE zesumme 70.000 zousätzlech Deplacementer kënne stemmen. Dat géing dem François Bausch no eng "Entwécklung" vum Bus-Reseau erfuerdere mat enger neier Opdeelung vun der Aarbecht tëscht dem TICE an dem nationale Reseau RGTR. An den TICE géing an Zukunft d'Haaptroll spillen, fir d’Quartieren an den Uertschaften am Süden ze bedéngen an d’Pôle d’Echangë mateneen ze verbannen.

D'Konventioun, déi net public ass, mee dem Staatsbudget no ronn 35,7 Milliounen Euro d’Joer virgesäit, ass effektiv gekënnegt ginn, mee de Francois Bausch seet: dat hätt souwisou misse gemaach ginn. Dat wëll dës Konventioun deels un d’Kontrakter vum aneren ëffentlechen an nationale Reseau RGTR gebonnen ass. An déi wieren net méi a Kraaft. Hien ënnersträicht awer och, datt déi aktuell Konventioun mam TICE bis Enn 2024 weiderleeft.

De François Bausch erkläert weider, datt Verhandlungen iwwert eng nei Konventioun schonn ugefaangen hunn. Wann den neie Verwaltungsrot vum TICE elo zesummegesat gëtt, fir de Gemengewale Rechnung ze droen, ginn dës Verhandlunge weider.