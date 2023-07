D'Police huet matgedeelt, dass d'Jully Seven Martins Braz zanter e Mëttwoch vermësst gëtt.

Dat 16 Joer jonkt Meedchen hat zum Zäitpunkt vu sengem Verschwannen eng beige Kap un.

D'Jully Seven Martins Brav ass tëscht 1,60 an 1,70 Meter grouss a schlank gebaut. Et huet laang brong Hoer an e Brëll.

Wie weess, wou d'Meedchen ass, soll sech bei der Police vu Capelle mellen um (+352) 244 30 1000 oder per E-Mail op Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu.