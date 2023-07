E Méindeg den Owend krut d'Police en Iwwerfall zu Diddeleng "op der Haard" gemellt.

Eng Persoun krut do hir Kette vum Hals gerappt. Den onbekannten Täter ass dono geflücht. D'Ermëttlunge lafen.

An der Nuecht op en Dënschdeg ass enger Policepatrull an der Rue d’Epernay an der Stad en Auto opgefall, dee an déi falsch Richtung duerch de Sens Unique gefuer ass. Si konnten d'Gefier stoppen an de Chauffer huet missen en Alkoholtest maachen.

En Dënschdeg dunn am fréie Moien ass enger anerer Patrull op der A7 a Richtung Stad en Auto opgefall, deen am Zickzack gesteiert gouf. Kuerz drop den Automobilist op enger Tankstell um Sennengerbierg gestoppt ginn a gouf engem Alkoholtest ënnerzunn. Wéinst engem positive Resultat war de Permis herno fort.