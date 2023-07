Géint 20.10 Auer en Dënschdeg den Owend hat zu Réimech an der Rue de L'Europe Strooss gebrannt.

D'Pompjeeë vu Réimech an Duelem waren am Asaz, fir d'Flamen ënner Kontroll ze kréien. Et gouf kee blesséiert.

D'Gefor vu Bränn an der Vegetatioun ass am Summer omnipresent. Dowéinst gëllt et, opzepassen a preventiv ze handelen.